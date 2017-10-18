Для юних львів’ян організовують безкоштовні оригінальні майстер-класи

У суботу, 21 жовтня, о 12.00 год. у приміщенні на вул. Червоної Калини, 58 відбудеться презентація проекту «MakerSpaсe». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Разом з громадською організацією «Мейкерспейс Львів» організовують для дітей безкоштовні унікальні майстер-класи з гідропоніки, охочі зможуть зробити дерев’яні значки та музичні інструменти з підручних матеріалів, навчитися паяти та проявляти фотоплівку.

Програма заходу

12.00 – Відкриття і представлення локацій.

Локація 1

13.00 – Наука з EdPro: революція в шкільному обладнанні.

14.00 – Гідропоніка: як вирощувати полуницю взимку.

15.00 – Зроби сам: вчимося робити листівки, що світяться, музичні інструменти з підручних матеріалів та дерев’яні значки.

16.00 – Представлення вже існуючих курсів MakerSpace Lviv. Презентації учнівських проектів.

Локація 2

13.00 – Захоплююча фізика. Пояснюємо за допомогою конструкторів, як працює цей світ.

14.00 – Вчимося паяти.

15.00 – Майстер-клас по роботі з деревом. Дізнаємося, що таке ксилогравюра.

16.00 – В гостях у фотолабораторії: вчимося проявляти плівку.