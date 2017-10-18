Для юних львів’ян організовують безкоштовні оригінальні майстер-класи

У суботу, 21 жовтня, о 12.00 год. у приміщенні на вул. Червоної Калини, 58 відбудеться презентація проекту «MakerSpaсe». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.
Разом з громадською організацією «Мейкерспейс Львів» організовують для дітей безкоштовні унікальні майстер-класи з гідропоніки, охочі зможуть зробити дерев’яні значки та музичні інструменти з підручних матеріалів, навчитися паяти та проявляти фотоплівку.
Програма заходу
12.00 – Відкриття і представлення локацій.
Локація 1
13.00 – Наука з EdPro: революція в шкільному обладнанні.
14.00 – Гідропоніка: як вирощувати полуницю взимку.
15.00 – Зроби сам: вчимося робити листівки, що світяться, музичні інструменти з підручних матеріалів та дерев’яні значки.
16.00 – Представлення вже існуючих курсів MakerSpace Lviv. Презентації учнівських проектів.
Локація 2
13.00 – Захоплююча фізика. Пояснюємо за допомогою конструкторів, як працює цей світ.
14.00 – Вчимося паяти.
15.00 – Майстер-клас по роботі з деревом. Дізнаємося, що таке ксилогравюра.
16.00 – В гостях у фотолабораторії: вчимося проявляти плівку.
Єва Корнійчук