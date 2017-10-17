У центрі Львова трамвай збив жінку

У Львові трамвай травмував жінку. Потерпіла госпіталізована у хірургічне відділення лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Галицький відділ поліції 16 жовтня надійшла інформація про те, що об 11.20 на площі Данила Галицького сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як попередньо встановили поліцейські, 52-річна водій трамвая вчинила наїзд на пішохода, 49-річна львів’янку. Остання отримала забійну рану голови і була госпіталізована у хірургічне відділення лікарні.

Наразі з’ясовуються обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.