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У центрі Львова трамвай збив жінку

Вероніка Рой

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У Львові трамвай травмував жінку. Потерпіла госпіталізована у хірургічне відділення лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Галицький відділ поліції 16 жовтня надійшла інформація про те, що об 11.20 на площі Данила Галицького сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як попередньо встановили поліцейські, 52-річна водій трамвая вчинила наїзд на пішохода, 49-річна львів’янку. Остання отримала забійну рану голови і була госпіталізована у хірургічне відділення лікарні.

Наразі з’ясовуються обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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