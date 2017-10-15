ОСТАННІ НОВИНИ

Польща відмовилася приймати біженців через велику кількість українців

Дарина Смеречанська

|

Польща відмовиться приймати біженців у рамках нової програми Європейського союзу з переселення, бо вже достатньо прийняла громадян України. Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Блащак, інформує Громадське радіо.

За його словами, нова політика полягає в тому, щоб працювати на добровільній основі, передає РАР.

«Ми не будемо оголошувати про прийняття (біженців – ред.), оскільки ми вже прийняли українців, які зараз перебувають у Польщі, для нас пріоритетом найважливішим завданням є безпека», — сказав він.

Глава МВС Польщі зазначив, що в Польщі зараз перебуває «понад мільйон українців, частина з яких утекла від російської агресії в України, а частина є економічними емігрантами».

Ідея переселення не повинна поставити Польщу в небезпеку, заявив Блащак у Люксембурзі.

Єврокомісія в кінці вересня запропонувала створити нову програму переселення в ЄС, в рамках якої протягом найближчих 2 років в Європі буде переміщатися по щонайменше 50 тисяч людей.

Система не є обов’язковою для держав-членів, а лише рекомендацією.

Фото: ukr.media

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Місце щасливих ведмедів. На Львівщині офіційно відкрили притулок для бурих ведмедів «Домажир»
Катерина РОДАК
Місце щасливих ведмедів. На Львівщині офіційно відкрили притулок для бурих ведмедів «Домажир»

В Україні проживає близько 300 бурих ведмедів, на Львівщині їх є приблизно 40. А ще близько двох сотень ведмедів в Украї...

Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально
Олесь Тягай
Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально

Двох львівських перевізників, які обслуговують понад 20 міських маршрутів, суд позбавив права на перевезення пасажирів. ...

«АТБ» – під міжнародним контролем!
Микола ПРОНІН
«АТБ» – під міжнародним контролем!

Магазини «АТБ» переходять на новий рівень міжнародних стандартів контролю якості товарів. Сьогодні в нашій країні...

Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!
Вероніка РОЙ
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!

Чи не щодня з усіх можливих інформаційних майданчиків ми можемо побачити і почути історії Героїв, які захищали нашу краї...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів