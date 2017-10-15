Польща відмовилася приймати біженців через велику кількість українців

Польща відмовиться приймати біженців у рамках нової програми Європейського союзу з переселення, бо вже достатньо прийняла громадян України. Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Блащак, інформує Громадське радіо.

За його словами, нова політика полягає в тому, щоб працювати на добровільній основі, передає РАР.

«Ми не будемо оголошувати про прийняття (біженців – ред.), оскільки ми вже прийняли українців, які зараз перебувають у Польщі, для нас пріоритетом найважливішим завданням є безпека», — сказав він.

Глава МВС Польщі зазначив, що в Польщі зараз перебуває «понад мільйон українців, частина з яких утекла від російської агресії в України, а частина є економічними емігрантами».

Ідея переселення не повинна поставити Польщу в небезпеку, заявив Блащак у Люксембурзі.

Єврокомісія в кінці вересня запропонувала створити нову програму переселення в ЄС, в рамках якої протягом найближчих 2 років в Європі буде переміщатися по щонайменше 50 тисяч людей.

Система не є обов’язковою для держав-членів, а лише рекомендацією.

Фото: ukr.media