Якої погоди чекати сьогодні на Львівщині

За прогнозами синоптиків сьогодні на Львівщині до 14 градусів тепла. Можливі короткочасні дощі. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

По Львівській області: Хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликі дощі. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви 17 – 22 м/с. Температура повітря вночі 4 – 9° тепла, вдень 9 – 14° тепла.

По Львову: Хмарна погода з проясненнями. Часом невеликі дощі. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви 17 – 22 м/с. Температура повітря вночі 6 – 8° тепла, вдень 12 – 14° тепла.