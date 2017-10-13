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Львів’ян запрошують на вуличну фотовиставку про УПА

Вероніка Рой

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Завтра, 14 жовтня, о 12.00 год. на площі Ринок (перед входом до Ратуші) відбудеться відкриття вуличної виставки «Історія повстанської фотоплівки» від Меморіального музею тоталітарних режимів «Територія Терору». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Виставка являє собою серію фото учасників українського підпілля, зроблених на основі унікальної повстанської фотоплівки. Негативи були передані музею «Територія Терору» ветераном УПА Богданом Ряпичем у 2011 році. Саме йому вдалося відшукати її після здобуття Україною незалежності, розповісти історію  появи світлин та ідентифікувати частину вояків. Виставка створена на основі оригінальних негативів з повстанського фотоархіву, який є одним із небагатьох цілісно збережених візуальних джерел, що ілюструють боротьбу УПА. Під час відкриття планується авторська екскурсія фотовиставкою від її куратора – наукового співробітника музею Андрія Шиманського.

У заході візьмуть участь: заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко, директор департаменту розвитку ЛМР Наталя Бунда, колектив музею «Територія Терору», громадськість та ветерани ОУН-УПА.

Контактна особа: завідувач інформаційно-освітнього відділу Анна Шиманська тел. 0967835096, мейл – novosetska@ukr.net

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