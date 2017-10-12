Жителів Львівщини закликають обережно поводиться із газом та опалювальними приладами

Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА закликає мешканців області обережно користуватися нагрівальними та газовими приладами в осінньо-зимовий період, передає Львівський портал.

Статистика свідчить, що найбільше випадків отруєння чадним газом спостерігається на початку опалювального сезону: хтось не встиг перевірити тягу димоходу, інші придбали нові газові колонки та котли. Більшість нещасних випадків, пов’язаних з отруєнням людей чадним газом, відбувається через порушення абонентами умов безпечної експлуатації газових приладів та пічного опалення.

Крім цього, до нещасних випадків призводить несанкціоноване втручання власників газового обладнання в роботу системи газопостачання та конструкцію газових приладів. Так, 12 жовтня внаслідок порушень правил експлуатації газових приладів стався вибух газу без послідуючого горіння у житловому будинку в с. Малі Ланки Перемишлянського району, внаслідок чого постраждало 2 особи. Також 12 жовтня у м. Червонограді з підозрою на отруєння чадним газом госпіталізовано 3 особи, з них одна дитина. Всього від початку 2017 року у Львівській області зафіксовано 60 випадків отруєння чадним газом, внаслідок чого загинуло 10 осіб, постраждало 117 осіб, із них 39 дітей.

У департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА закликають мешканців області відповідально ставитися до безпечного поводження з газом у побуті, адже постраждати може не тільки вона сама, а й близькі та рідні, сусіди. То ж радимо вам – уважно стежте за роботою газового обладнання у себе в оселі та на прилеглій території і при найменших ознаках неполадок звертайтеся до аварійної служби за телефоном «104».

Користуючись газовими приладами мешканці повинні:

– відкривати кватирку на час роботи газових приладів;

– перевірити наявність тяги в димоходах та вентиляційних каналах;

– слідкувати, щоб димові та вентиляційні канали були завжди справні;

– не закривати решітку вентиляційного каналу;

– не залишати працюючі газові прилади без нагляду;

– вчасно виявляти відсутність тяги в димових та вентиляційних каналах і повідомляти про це будинкоутримувачів;

– після закінчення користування газовими приладами перекривати крани на газових приладах і перед ними;

– не використовувати газову плиту для обігріву приміщення;

– у разі несправності газового обладнання викликати працівників ПАТ «Львівгаз»;

– негайно перекривати контрольні крани на газових приладах у разі витоку газу або раптового припинення подачі газу і повідомити аварійну службу за телефоном “104”.

Будьте обережні, щоб уникнути отруєння токсичними компонентами вихлопних газів або продуктів горіння:

– не залишайтесь у не провітрюваному гаражі, де знаходиться автомобіль з включеним двигуном;

– заводячи машину в гаражі, завжди відкривайте двері;

– не залишайте дітей без нагляду, не дозволяйте їм пустощів з вогнем;

– контролюйте процес приготування їжі аби приготування вечері чи сніданку не стали лихом.

У разі появи перших ознак отруєння чадним газом або токсичними компонентами вихлопних газів чи продуктів горіння (головний біль, запаморочення, загальна слабкість, нудота, блювота), необхідно негайно викликати лікаря за телефоном “103” або сповістити сусідів про потребу медичної допомоги.