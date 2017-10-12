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У ПАРЄ просять не вважати їх «агентами Путіна»

Омелян Шевчук

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Депутати від Угорщини та Румунії, які домоглися ухвалення критичної до України резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, пояснили, що це не є доказом їх проросійськості.

Про це вони заявили під час дебатів у Страсбурзі, повідомляє кореспондент “Європейської правди”.

Депутати обурилися через те, що їхню позицію часом некоректно, на їхній погляд, трактують в Україні.

“Представники меншин, які підтримують європейський шлях, були перетворені на агентів Путіна”, – заявив румун Тітус Корлацян, який виступав на дебатах від імені соціалістів – другої за чисельністю політичної групи ПАРЄ.

“Ви надто активно асоціюєте це з Росією, кидаючи все в один котел. Це простий шлях, але не надто правильний”, – доповнив його румунський депутат угорського походження Атілла Короді. Він також закликав Київ не псувати відносини з сусідами: “Тиск на меншини нічого доброго вам не дає. Добросусідські зв’язки з Угорщиною, Румунією, Польщею – необхідні. Якщо ви будете підривати мости, це вашій країні не допоможе”.

Депутатів окремо обурив виступ українського нардепа Костянтина Усова, який заявив, що він є одним з авторів поточної редакції ст.7 закону “Про освіту”, я також зазначив, що нинішній стан вивчення української у місцях компактного проживання меншин становить загрозу нацбезпеці.

“Хто представляє російські інтереси? Ми? Це жарт? Чи ті, хто підготував цю поправку? Пане Усов, може, ви є агентом Кремля? З вашої промови це дуже схоже”, – заявив керівник угорської делегації в ПАРЄ Золт Немет.

“Закон про освіту спрямований на викорінення меншин. Це стосується не лише росіян, хоча на сході вони – не меншість, а більшість. Це стосується меншин тих країн, які підтримують вашу територіальну цілісність. Ми лишаємося вашими друзями, але не розуміємо, нащо ви псуєте відносини зі своїми західними друзями?” – емоційно звернувся до асамблеї угорський парламентар.

Європейська правда

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