На Стрийщині прокуратура повернула сільській раді 278 заборгованих тисяч

Завдяки прокуратурі до бюджету сільської ради на Стрийщині сплачено 278 тис грн заборгованості за землю. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Стрийська місцева прокуратура пред’явила позов до одного із підприємств Львівщини про стягнення заборгованих коштів за купівлю земельної ділянки.

Встановлено, що Вівнянською сільською радою на Стрийщині та суб’єктом господарювання укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки площею понад 6 га та вартістю майже 380 тис грн, згідно якого вказане підприємство зобов’язувалось сплатити місцевій раді вартість ділянки.

Однак, покупець не сплатив повної суми коштів за придбану землю, таким чином порушив вимоги ст.625, 855, 691 Цивільного кодексу України.

Відтак, апеляційний суд залишив в силі рішення господарського суду, щодо задоволення позову прокуратури.

Таким чином, до бюджету сільської ради сплачено 278 тис грн заборгованості у повному обсягу.