Юних львів’ян кличуть на захоплюючий квест

Управління молоді та спорту міста запрошує школярів та молодь віком від 15 років на захоплюючий квест, приурочений до 75-річчя з дня заснування УПА. Квест з елементами спортивного орієнтування проходитиме 13 жовтня 2017 року у центральній частині міста Львова. Про це повідомили у прес-службі Львівської міськради.
«Це унікальна нагода вдосконалити свої здібності орієнтування на місцевості, продемонструвати знання історії УПА, весело провести час та отримати призи»,- зазначають організатор.
Умови квесту:
- Зареєструвати команду (3-5 осіб) можна у коментарях до події у Facebook (на даній сторінці). Для цього необхідно зазначити назву команди та відмітити («затегати») склад команди – ввести символ @ та ім’я учасника, щоб у коментарі з’явився лінк на його профіль у Facebook. Допис слід завершити гаслом команди (гасло має бути пов’язане з тематикою історії УПА).
- До участі у квесті допускаються перші п’ять команд, які правильно виконали всі умови реєстрації.
- Учасниками квесту можуть бути особи віком від 15 років.
- Участь у квесті є безкоштовною.
- Квест проходитиме 13 жовтня 2017 року з 17.00 до 19.00 год. у центральній частині м. Львова.
- Підтвердження реєстрації та старт квесту відбуватимуться на Площі Ринок, біля головного входу до Ратуші.
- Проходження квесту. При реєстрації команди отримають карти центральної частини м. Львова із нанесеними контрольними точками та контрольні картки для відміток про проходження точок та виконання завдань. Точки на картах будуть двох типів – точки без завдань та точки із завданнями. Команда самостійно вирішує, в якій послідовності проходити контрольні точки. Під час проходження контрольних точок та у разі виконання завдань (якщо вони передбачені), команда отримує на контрольній карті відмітку. За проходження контрольної точки команда отримує 10 балів, за виконання завдання (якщо таке передбачене на контрольній точці) – додаткові 10 балів. Переможцем квесту стає команда, яка збере найбільшу кількість балів за найкоротший час, але не пізніше 19.00год. У разі, якщо одночасно фінішують дві команди з однаковою кількістю балів, між ними буде розігране додаткове питання.
- Комунікація з учасниками квесту відбуватиметься через приватні повідомлення у Facebook.
- Детальну інформацію про квест та його умови можна дізнатися в управлінні молоді та спорту Львівської міської ради за тел. (032) 297 58 74 або (032) 297 57 44 (каб. 521, Площа Ринок, 1, Львів).
- Організаторами квесту є управління молоді та спорту Львівської міської ради спільно з Львівською обласною федерацією спортивного орієнтування.
Єва Корнійчук