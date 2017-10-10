Юних львів’ян кличуть на захоплюючий квест

Управління молоді та спорту міста запрошує школярів та молодь віком від 15 років на захоплюючий квест, приурочений до 75-річчя з дня заснування УПА. Квест з елементами спортивного орієнтування проходитиме 13 жовтня 2017 року у центральній частині міста Львова. Про це повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«Це унікальна нагода вдосконалити свої здібності орієнтування на місцевості, продемонструвати знання історії УПА, весело провести час та отримати призи»,- зазначають організатор.

Умови квесту: