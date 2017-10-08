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На «Шегинях» впіймали африканку з 3-місячним немовлям, що вирішила «перебігти» кордон до ЄС

Катерина Родак

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Прикордонники відділу «Шегині», що на українсько-польському кордоні, затримали громадянку Конго, яка разом зі своєю тримісячною дитиною прямувала до сусідньої Польщі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПС.

Під час огляду місцевості поблизу пункту пропуску «Шегині» прикордонний наряд помітив невідому жінку, яка пішки йшла до кордону.

«З’ясувалося, що мандрівниця намагалася в обхід пункту пропуску незаконно дістатися сусідньої Польщі, крім того вона несла на руках свою тримісячну дитину. Правоохоронці негайно доставили матір з немовлям до прикордонного підрозділу та забезпечили їм обігрів і харчування. Через загрозу перехолодження малюка «зелені кашкети» викликали до розташування швидку медичну допомогу», – повідомили пркордонники.

Прикордонники з’ясували, що затримана є громадянкою Республіки Конго, 1991 року народження, при собі вона мала протермінований паспорт та недійсну посвідку на тимчасове проживання в Україні. Жінка повідомила, що певний час проживала в Одесі, а після закінчення дозволу на перебування в Україні вирішила самотужки, разом з дитиною діставатися Європи. Вражаючим є те, що жінка не мала при собі ані теплих речей для немовляти, ані харчування.

Після медичного обстеження жінку разом з сином розмістили у пункті тимчасового тримання іноземців, рішення у справі щодо спроби незаконного перетинання державного кордону України прийматиме суд.

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