Порошенко підписав Закон про продовження особливого статусу Донбасу

Президент Петро Порошенко підписав Закон № 2167-VII “Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей” Про це повідомляє прес-центр адміністрації очільника держави.

У законі вказується, що Україна залишається відданою мирному врегулюванню ситуації в окремих районах Донбасу на основі принципів та норм міжнародного права і Статуту ООН.

У документі також йдеться про те, що суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах міжнародно визнаного кордону є цілісною і недоторканною.

“Відповідальне голосування більшості допоможе нашій армії й надалі тримати оборону з мінімумом жертв, а дипломатам – посилити міжнародний тиск на Росію”, – наголосив Порошенко.

Закон створює і необхідні умови для розгортання на Донбасі миротворчої операції ООН, зокрема з урахуванням Постанови Верховної Ради України від 17 березня 2015 року № 253—VIII “Про схвалення звернень від імені України до Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй та Ради Європейського Союзу стосовно розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки”.

Як повідомляв Львівський портал, Верховна Рада підтримала за основу законопроект про реінтеграцію Донбасу і визнання Росії агресором. Додамо, що нині у Раді було «гаряче»: біля трибуни побилися народні депутати, у сесійну залу запустили димову шашку.