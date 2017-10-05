Обіцяного 10 років чекають. Депутати Львова поставили крапку в історії з квартирою Ольги Ільків

Сьогодні, 5 жовтня, під час сесії Львівської міської ради депутати проголосували за ухвалу про укладення договору-пожертви квартири для політв’язня та зв’язкової Романа Шухевича Ольги Ільків. За відповідну ухвалу проголосувало 58 обранців.

Квартиру зв’язковій генерала Романа Шухевича Ользі Ільків придбало місто та область.

Зокрема, у квітні 2017 року Львівська міська рада та Львівська обласна рада виділили кошти в однаковій сумі – по 400 тис. грн. для придбання житла Ользі Ільків. Розпорядником коштів було визначено департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР. Після цього було створено конкурсний комітет для визначення переможця конкурсу щодо придбання житла. Переможцем конкурсу визнано ПП «Сервіс – Ріелбуд», який запропонував однокімнатну квартиру на вул. Кн. Ольги, 122а (загальна площа 44,9 кв. м), розташовану на 1 поверсі. Відповідно до експертної оцінки ТзОВ «Периметр», вартість згаданої квартири становить 800 430 грн. Відповідно до договору купівлі-продажу від 2.10.2017 року, департамент придбав квартиру за 800 тис. грн.

Зазначимо, що вчора помешкання спільно з міським головою Львова Андрієм Садовим оглянув син Ольги Ільків Андрій Бойко.