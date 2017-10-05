Мешканця Городка судитимуть за незаконне використання 52 гектарів землі на Львівщині

На Львівщині судитимуть мешканця Городка за незаконне використання 52 гектарів землі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Городоцькою місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо одного із місцевих жителів, який у квітні цього року самовільно зайняв земельну ділянку площею 52 га на території Татаринівської сільської ради (за межами населеного пункту).

Встановлено, що ця ділянка належить до земель резервного фонду сільськогосподарського призначення, а чоловік засіяв та вирощував на ній зерна сої, чим вчинив правопорушення, передбачене ст.356 КК України (самоправство).

За клопотанням прокуратури, на посів культури як речового доказу злочину, судом накладено арешт.

Довідково: санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або тримісячний арешт.

Крім цього, варто зазначити, що за фактом невиконання головою вказаної сільської ради своїх службових обов’язків зареєстровано кримінальне провадження. Досудове розслідування триває.