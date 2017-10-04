Львів’ян кличуть на суботню толоку у Парк культури

У суботу, 7 жовтня, у Львівському парку культури та відпочинку ім.. Б. Хмельницького відбудеться осіннє прибирання, усіх бажаючих просять долучатись.

«У рамках ініціативи @Шкільний урок волонтерства, ініційований Volunteer Walk Львів відбудеться прибирання в Парку. Приходьте, долучайтесь – Парк буде вдячний за ваше дбайливе ставлення до довкілля», – йдеться в повідомленні парку на Facеbook.

Захід стартує 7 жовтня об 11:00.

«Беріть з собою друзів, чай та рукавички, а ми вже подбаємо про теплий настрій та веселі можливості провести у нас час!», – додають у парку.