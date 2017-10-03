У Львові безкоштовно прочіпують п’ять тисяч домашніх собак: які переваги та куди звертатись?

До кінця 2017 року у Львові безкоштовно прочіпують п’ять тисяч домашніх собак. Про те, які переваги чіпування та де можна пройти таку процедуру у Львові сьогодні, 3 жовтня, під час прес-конференції розповідали ініціатори чіпування, передає кореспондент Львівського порталу.

Ідентифікація тварин має багато переваг, перш за все для їх господарів та для безпеки міста в цілому. Найбільш дієвим способом ідентифікації є чіпування, вживлення підшкірного чіпа з внесенням тварини до електронної бази, де міститься інформація про собаку та його господаря.

За словами директора ЛКП «Лев» Оксани Кошак, чіпування дозволить господарям швидко знайти свого улюбленця у випадку, якщо тварина загубилася.

«Сьогодні у нашому місті стартує дуже хороша акція: безкоштовне чіпування тварин. Чому це важливо для нас? З минулого року у нашому місті введена обов’язкова реєстрація всіх господарських собак. Ми дуже тішимося з того, що станом на сьогодні в нашому місті понад 10 тисяч тварин вже є зареєстровані. Але зважаючи на те, що ми отримували від власників собак побажання про те, що вони хочуть максимально швидко знаходити свою загублену тварину, ми вирішили спробувати запровадити світову практику, яка поширена у багатьох європейських країнах – чіпування собак.

Ідентифікація, перш за все, дозволить власникам швидко відшукати загубленого домашнього улюбленця. До нас дуже часто потрапляють собаки, які загубилися чи втекли і нам доводиться кілька днів і тижнів шукати господаря, якщо тварина ніде не зареєстрована не має жетона. Натомість ідентифікація спростить процес повернення додому до лічених годин», – розповіла вона.

Також вона додала, що чіпування має ряд переваг.

«Перша перевага – виявлення загубленої тварини і доведення, що ця тварина належить тому чи іншому господарю, також можна виявити власників, які «викидаю» тварини на вулицю. І третя перевага – це потужний контроль за вакцинацію, адже ми вболіваємо за те, щоб таке явище як сказ не мало місця в нашій країні та місті», – зазначила Оксана Кошак.

У свою чергу засновник Аnimal-id.info Віктор Копач сподівається, що найближчим часом ідентифікація тварин стане законодавчою нормою України.

«Сьогодні завдяки гранту міжнародної організації DogTrustWorldwide п’ять тисяч львів’ян зможуть безкоштовно прочіпувати своїх власницьких собак у будь-якій клініці. У Львові було проведено дослідження: у місті є 41 тисяча домашніх тварин і вже ¼ з цієї кількості буде прочіпована. Це є хороший показник і варто зазначити, що такий показник є не у всіх європейських країнах», – розповів він.

Як розповідає співзасновник Аnimal-id.info Василь Дуб, ідентифікація буде здійснюватися у клініці ЛКП «Лев» та у вісьмох ветеринарних клініках Львова.

«Чіпування на сьогоднішній день – це найнадійніший метод ідентифікації у світі. І найкращим вважається те, коли на тварині є і мікрочіп, і жетон. Тому що жетон дає змогу швидко ідентифікувати тварину, але якщо тварина загубилася і забули одягнути жетон, то мікрочіп завжди дасть змогу знайти вашого домашнього улюбленця. Однією з основних вимог є попередня електронна реєстрація, адже якщо тварина не буде зареєстрована, то навіть мікрочіп не поверне її додому. Тому що мікрочіп це тільки номер, а вся інформація про тваринку зберігається у базі даних. Тому перед тим, як ви вирішите йти на процедуру введенняя чіпа, вам потрібно зареєструвани собаку», – пояснив він.

Також Василь Дуб додав, що процедура ведення чіпа для тварин є безболісною.

«Це звичайна ін’єкція, тобто вводиться шприцом. Сам мікрочіп за розміром 2 мм в діаметрі і 12 мм в довжину. Собаки нічого фактично нічого не відчувають. Процедура є повністю безпечною, бо мікрочіп зроблений з гіпоалергенного шкла, яке не несе загрози життю тварини», – резюмував він.

Основні вимоги до власників, які хочуть чіпувати тварин:

чіпують лише собак

людина має зареєструвати свою собаку попередньо у міській базі даних

у собаки обов’язково має бути щеплення від сказу.

Переваги чіпування:

можливість підтвердження того, що це – ваша собака

можливість повернення втрачених та вкрадених тварин в Україні та за кордоном

можливість виїзду за кордон з твариною

можливість старухування тварини

підвищення відповідальності господарів

Перелік та адреси закладів, які чіпують собак, львів’яни можуть знайти на сайті animal-id.info.

Фото: Львівський портал