Львівські регбісти боротимуться за «бронзу» чемпіонату України з регбі

У неділю, 8 жовтня, на стадіоні «Спартак» в м. Києві відбудуться фінальні матчі чемпіонату України з регбі серед чоловічих команд Суперліги. Отож, львівські «Соколи» поборються за «бронзу» чемпіонату України з регбі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Вперше в історії всі вирішальні матчі суперліги відбудуться в одному місті. Таке рішення було ухвалено комісією з організації та проведення змагань Федерації регбі України.

Матч за 5-е місце між командами «Росомахи-Політехнік» (Київ) – «Ребелс» (Київ) розпочнеться об 11:00 год.

Після цього відбудеться фінальний матч за чемпіонство між «Олімпом» (Харків) та «Поділлям» (Хмельницький).

Відтак, на завершення ігрового дня любителі регбі зможуть насолодитися грою львівського «Сокола» з місцевим «Антаресом». Початок о 15:00 год.