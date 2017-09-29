У Львові розшукують 13-річну дівчину, яка втекла з лікарні

У Львові розшукують 13-річну Ксенію Капирівну, яка втекла з лікарні. Про це інформує офіційний портал «Варти 1».

«28 вересня 2017 року близько 18-ї години, у Львові з вул. Лисенка, з ЛОР-відділення пішла громадянка Капирівна Ксенія Дмитрівна 2004 рок народження, яка проживає з бабусею по вул. Листопадна, та часто втікає з дому», – зазначається у повідомленні.

Опис: зріст 150-155см. світле довге волосся худощавої тілобудови.

Була одягнена: синьо-зелену безрукавку чорні лосіни кросовки сірі з розовими вставками.

«Правоохоронні органи звертаються до мешканців Львова, якщо комусь відоме місце перебування дівчинки, прохання повідомити по номеру 102», – мовиться у повідомленні.

Фото: Варта 1