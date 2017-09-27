Зразковий учитель: яким його бачать українці

Напередодні Дня, який щорічно відзначається у першу неділю жовтня, кадровий портал Head Hunter Україна дізнався у своїх користувачів, яким же повинен бути вчитель, щоб бути сучасним і ефективним, передає кореспондент Львівського порталу.

Більше половини респондентів (54%) зазначили, що вчитель повинен виступати у ролі наставника. 19% вважають, що він насамперед – партнер для учня. Менш популярні ролі радника, вихователя і друга – по 9%, 7% і 6% відповідно. У ролі лектора бачать вчителя тільки 2% респондентів. Частина опитаних зазначила, що вчитель повинен виступати в усіх з перерахованих ролей залежно від ситуації. Таку думку подано серед варіантів відповіді «Інше».

Рейтинг основних функцій, що виконуються учителем, згідно з результатами опитування, очолила функція – «навчити думати» молоде покоління. Її, як основну, відзначили три чверті опитаних. Вже потім педагоги повинні надати учням знання та «розвинути необхідні для життя навички»…

Водночас, учасники опитування практично єдині в думці, що вчитель повинен володіти знаннями з психології, а також вміти розбиратися у комп’ютерних технологіях.

Цікаво, що більша частина учасників опитування зустрічала у своєму житті, на їхню думку, зразкового вчителя. Однак кожен десятий респондент не зустрічав такого, але думає, що подібні люди все-таки існують. І лише 5% вважають, що таких людей взагалі немає.

Для 45% опитаних «зразковим» став учитель улюбленого предмета. Ймовірно, що саме професіоналізм учителя зробив певний внесок у любов до предмета. Для 11% зразковим виявився викладач в університеті. І для 9% – їхній перший учитель. Цікаво, що 7% зустріли зразкового вчителя значно пізніше свого шкільного та університетського періодів.