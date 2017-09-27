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Українці здобули третю перемогу на «Іграх нескорених»

Андрій Котенський

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На «Іграх Нескорених» в Канаді скарбничка збірної України поповнилися третьою золотою медаллю, а загалом сьомою нагородою. Про це повідомляє офіційна сторінка збірної «Invictus Games: Team Ukraine» у Фейсбук.

Перемогу у веслуванні на тренажерах здобув капітан команди Олександр Писаренко.

Ще одну «бронзу» у веслуванні на тренажерах завоював Павло Мамонтов, який виступав не зважаючи на втому від вранішніх велоперегонів.

Довідково: «Ігри нескорених» – це міжнародні ігри в паралімпійському стилі, які започаткував британський принц Гаррі у 2014 році. У змаганнях беруть участь поранені військовослужбовці та пов’язані з ними ветерани.

Україна вперше отримала право взяти участь в Іграх нескорених 2017 року в Торонто як союзник НАТО в миротворчих операціях по всьому світу, а також через АТО на сході України.

Першу медаль на «Іграх Нескорених» в Канаді для України здобув 29-річний офіцер Нацполіції з Луцька Сергій Торчинський, а перше золото харків’янин Олег Зімніковт (у бігу на 1500 м).

Того ж дня представник Національної поліції України Олександр Ткаченко виборов срібло в забігу на дистанції 400 м.

Другу перемогу Україні приніс військовослужбовець Збройних сил України Василь Пашкевич. П’яту медаль у скарбничку України поклав військовослужбовець із Києва Вадиим Сидоренко. 

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