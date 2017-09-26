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На Жидачівщині знайшли потопельника

Соломія Григор'єва

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У Жидачівському районі в місцевому озері втопився чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС  України у Львівській області.

Вчора, 25 вересня, о 9:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в селі Загірочко Жидачівського району в місцевому озері виявлено тіло чоловіка, 1958 року народження. Рятувальники Жидачівського РВ ДСНС Львівщини за допомогою бугра витягнули із води тіло, без ознак насильницької смерті, та передали працівникам поліції.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

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