Нині львів’ян запрошують прогулятися осіннім ботанічним садом

Львів’ян кличуть сьогодні, 24 вересня, до ботанічного саду, що розташований на вул. Черемшини, 44, на день відкритих дверей. Про це йдеться на Facebook-сторінці Львівському ботанічному саду.

«Вона перетворює зелений колір на жовтий та багряний. Вона створює заспокійливий шурхіт під ногами. Вона змушує по-особливому цінувати теплі сонячні дні. Осінь у Львові чудова. Ми ж запрошуємо цієї неділі (24 вересня) солодко прогулятись Садом у хорошій компанії. Чекаємо на Вас на вул. Черемшини, 44 з 14 до 18 години», – інформують у ботанічному саду.

Фото: Facebook-сторінка саду