Львівські ватерполісти стали володарями Кубку України-2017

Сьогодні, 24 вересня, у львівському басейні СКА фінальним поєдинком між командами «Динамо» Львів та збірною Харківської області завершився Кубок України з водного поло серед чоловічих команд. У фінальному матчі турніру перемогу з рахунком 11:5 здобули господарі змагань. Про це повідомляють організатори заходу.

У складі львів’ян володарями Кубку стали:

1. Денис Волончук, 13. Нестор Бабський – 2. Дмитро Лавришинець, 3. Юрій Мамєтьєв, 4. Максим Ратков, 5. Олександр Дядюра (капітан), 6. Роман Грищук, 7. Марко Мартініч, 8. Мартін Мравік, 9. Владислав Бабаєнко, 10. Костянтин Алєксєєв, 11. Орест Джура, 12. Максим Осика, 14. Антон Погасян, 15. Віталій Степанюк

Тренери – Олексій Шведов, Ігор Зінкевич

Збірна Київщини – бронзовий призер Кубку України 2017

Фото: waterpolo.org.ua