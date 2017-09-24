ОСТАННІ НОВИНИ

Львівські ватерполісти стали володарями Кубку України-2017

|

Сьогодні, 24 вересня, у львівському басейні СКА фінальним поєдинком між командами «Динамо» Львів та збірною Харківської області завершився Кубок України з водного поло серед чоловічих команд. У фінальному матчі турніру перемогу з рахунком 11:5 здобули господарі змагань. Про це повідомляють організатори заходу.

У складі львів’ян володарями Кубку стали:
1. Денис Волончук, 13. Нестор Бабський – 2. Дмитро Лавришинець, 3. Юрій Мамєтьєв, 4. Максим Ратков, 5. Олександр Дядюра (капітан), 6. Роман Грищук, 7. Марко Мартініч, 8. Мартін Мравік, 9. Владислав Бабаєнко, 10. Костянтин Алєксєєв, 11. Орест Джура, 12. Максим Осика, 14. Антон Погасян, 15. Віталій Степанюк

Тренери – Олексій Шведов, Ігор Зінкевич

Збірна Київщини – бронзовий призер Кубку України 2017

Фото: waterpolo.org.ua

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

Державна мова: право чи обов’язок
Ярослав Лесюк, Володимир Шаповал
Державна мова: право чи обов’язок

Час припинити культивування комплексу мовної меншовартості Тема української мови та її функціонування в координат...

Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн
Олесь ТЯГАЙ
Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн

Компанія ДТЕК вже п’ятий рік організовує конкурс мікропроектів «Громада своїми руками», у якому ініціативні мешканці  се...

Недооцінені чемпіони: хто вони – львівські веслярі-дракони?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Недооцінені чемпіони: хто вони – львівські веслярі-дракони?

До рідного Львова повернулися тріумфатори командного чемпіонаті світу із веслування на човнах дракон. Львівські «Отамани...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів