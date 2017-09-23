Уряд планує скоротити понад вісім тисяч держслужбовців

Черговий етап реформи державного управління передбачає набір тисячі співробітників у нові директорати пілотних міністерств, а також скорочення щонайменше восьми тисяч державних службовців, що наразі працюють у міністерствах. Про це розповів міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко, інформує DT.UA.

“У прийнятому 1 травня рішенні ми заклали скорочення не менше 5% від нинішньої чисельності (нинішня чисельність – близько 8 тис. осіб). Я вважаю, що за результатами року ми можемо вийти на набагато більший відсоток скорочень”, – зазначив він.

За словами Саєнка, реформа не переслідує глобальної мети зменшити бюрократичний апарат – більш важливою йому здається мета розібратися і змінити завдання та механізми роботи апарату.

“Зараз в апаратах, особливо в допоміжних функціях, є великий резерв для оптимізації. Чіткіші показники ми матимемо на кінець 2018-го”, – уклав він.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів має намір набрати на конкурсній основі близько 900 держслужбовців, які будуть працювати в 40-50 нових директоратах міністерств, що реформуються. Директорати повинні будуть скласти основу нової структури Міністерства.

Голова Національного агентства з питань державної служби Костянтин Ващенко заявляв, що заробітна плата тисячі нових реформаторів у міністерствах, яких планується залучити на державну службу, буде складати від 50 тис. грн.

Фото: khm.depo.ua