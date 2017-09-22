ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині в озері втопилася жінка

Вероніка Рой

|

У Дрогобицькому районі у місцевому озері загинула жінка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

21 вересня о 13:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Модричі Дрогобицького району в озері виявлено тіло 60-річної жінки.

Рятувальники 5 ДПРЧ м. Дрогобич за допомогою надувного човна та рятувальної мотузки, витягнули із води тіло загиблої жінки без ознак насильницької смерті. Загиблу передали працівникам поліції для встановлення обставин події.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

Державна мова: право чи обов’язок
Ярослав Лесюк, Володимир Шаповал
Державна мова: право чи обов’язок

Час припинити культивування комплексу мовної меншовартості Тема української мови та її функціонування в координат...

Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн
Олесь ТЯГАЙ
Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн

Компанія ДТЕК вже п’ятий рік організовує конкурс мікропроектів «Громада своїми руками», у якому ініціативні мешканці  се...

Недооцінені чемпіони: хто вони – львівські веслярі-дракони?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Недооцінені чемпіони: хто вони – львівські веслярі-дракони?

До рідного Львова повернулися тріумфатори командного чемпіонаті світу із веслування на човнах дракон. Львівські «Отамани...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів