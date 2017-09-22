На Львівщині в озері втопилася жінка

У Дрогобицькому районі у місцевому озері загинула жінка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

21 вересня о 13:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Модричі Дрогобицького району в озері виявлено тіло 60-річної жінки.

Рятувальники 5 ДПРЧ м. Дрогобич за допомогою надувного човна та рятувальної мотузки, витягнули із води тіло загиблої жінки без ознак насильницької смерті. Загиблу передали працівникам поліції для встановлення обставин події.