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Уряд заборгував українським медикам майже 3 мільярда гривень

Юлія Шпак

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Кабмін заборгував українським медикам 2 млрд 700 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба Міністерста охорони здоров’я України.

Міністерство охорони здоров’я підготувало проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про розподіл резерву медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2017 році».

Його мета – запобігти виникненню заборгованості із виплати заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я, а також надання належної медичної допомоги хворим на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу та хворим на цукровий та нецукровий діабет.

Відповідно до наданої структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій інформації, незабезпеченість комунальних закладів охорони здоров’я фондом оплати праці з нарахуваннями на 2017 рік становить 2,7 млрд гривень.

Проект розпорядження буде оперативно прийнято на одному з чергових засідань уряду.

Фото: Слово і Діло

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