Президент переконаний, що Саакашвілі на кордоні скоїв злочин

Президент Петро Порошенко заявив, що прорив екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі і його соратників є злочином і не потребує політичних оцінок. Про це він сказав сьогодні, 11 вересня, повідомляє УП.
«На мою думку, цей інцидент не потребує жодних політичних коментарів. Виключно ми маємо коментувати і будемо коментувати в правовому полі», – сказав він.
«26 липня я видав указ, яким припинив громадянство пана Саакашвілі на підставі подання органу центральної виконавчої влади Державної міграційної служби, де були чітко передані в адміністрацію президента перевірені ними факти фальсифікації і подання недостовірної інформації при отриманні громадянства», – сказав Порошенко, додавши, що він як президент не міг прийняти іншого рішення.
За його словами, Саакашвілі міг оскаржити це рішення у Вищому адміністративному суді.
«Я безумовно виконаю будь-яке рішення суду. Не подобається рішення українських судів є Європейський суд з прав людини. Це правова площина. Пройшло більше півтора місяці. Ніхто до суду не подавав, ні представники, ні направили відповідне звернення поштою», – сказав Порошенко.
«Замість цього скоєно злочин, бо є конституційний принцип недоторканості державного кордону. Це питання національної безпеки держави. І мені байдуже хто порушує держаний кордон: чи бойовики на сході, чи політикани на заході. Має бути чітка правова юридична відповідальність», – додав він.
За словами Порошенка, прикордонники вчинили правильно, не застосувавши зброю, хоча мали на це право.
«Не дали розбурхати конфлікт в середині країни, чого ці політикани добивалися. Зараз, на моє переконання, це (прорив Саакашвілі – ред.) справа правоохоронних органів і вони почали діяти. Залишимо політику політикам, злочини – правоохоронцям, прокуратурі, суду», – сказав Порошенко.
«Я сподіваюся що цей пан (Саакашвілі – ред.) буде так само із таким же завзяттям буде пробиватися в Грузію як і він намагався потрапити в Україну», – сказав президент.
Фото: Подробности
Лаврентій Дубич