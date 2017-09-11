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Президент переконаний, що Саакашвілі на кордоні скоїв злочин

Лаврентій Дубич

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Президент Петро Порошенко заявив, що прорив екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі і його соратників є злочином і не потребує політичних оцінок. Про це він сказав сьогодні, 11 вересня, повідомляє УП.

«На мою думку, цей інцидент не потребує жодних політичних коментарів. Виключно ми маємо коментувати і будемо коментувати в правовому полі», – сказав він.

«26 липня я видав указ, яким припинив громадянство пана Саакашвілі на підставі подання органу центральної виконавчої влади Державної міграційної служби, де були чітко передані в адміністрацію президента перевірені ними факти фальсифікації і подання недостовірної інформації при отриманні громадянства», – сказав Порошенко, додавши, що він як президент не міг прийняти іншого рішення.

За його словами, Саакашвілі міг оскаржити це рішення у Вищому адміністративному суді.

«Я безумовно виконаю будь-яке рішення суду. Не подобається рішення українських судів є Європейський суд з прав людини. Це правова площина. Пройшло більше півтора місяці. Ніхто до суду не подавав, ні представники, ні направили відповідне звернення поштою», – сказав Порошенко.

«Замість цього скоєно злочин, бо є конституційний принцип недоторканості державного кордону. Це питання національної безпеки держави. І мені байдуже хто порушує держаний кордон: чи бойовики на сході, чи політикани на заході. Має бути чітка правова юридична відповідальність», – додав він.

За словами Порошенка, прикордонники вчинили правильно, не застосувавши зброю, хоча мали на це право.

«Не дали розбурхати конфлікт в середині країни, чого ці політикани добивалися. Зараз, на моє переконання, це (прорив Саакашвілі – ред.) справа правоохоронних органів і вони почали діяти. Залишимо політику політикам, злочини – правоохоронцям, прокуратурі, суду», – сказав Порошенко.

«Я сподіваюся що цей пан (Саакашвілі – ред.) буде так само із таким же завзяттям буде пробиватися в Грузію як і він намагався потрапити в Україну», – сказав президент.

Фото: Подробности

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