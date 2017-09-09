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СБУ заборонила в'їзд репера Басти до України

Омелян Шевчук,

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Служба  безпеки України заборонила російському співаку Василю Вакуленко, відомому як «Баста», в’їзд на територію України терміном на 3 роки. Про це йдеться у відповіді СБУ на інформаційний запит, повідомляє «Апостроф».

Відповідне рішення щодо громадянина РФ ухвалено у зв’язку з тим, що після анексії Криму Росією Вакуленко виступав з концертами на півострові.

«Відповідно до ст.13 закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» Службою безпеки України в інтересах забезпечення безпеки держави прийнято рішення про заборону в’їзду в Україну вказаному громадянину РФ терміном на три роки», – йдеться у повідомленні СБУ.

Як відомо, російський співак виступив у Києві з концертом 17 червня, наступний концерт Басти в Україні був запланований на 1 грудня.

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