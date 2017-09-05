Завтра у Львові обговорять будівництво житла військовим прокурорам

Завтра, 6 вересня, відбудеться зустріч з головним архітектором проекту детального плану території у районі вул. Клепарівської, вул. Батуринської, вул. Генерала О. Грекова, вул. Ветеранів. Про це повідомляє інформаційний портал депутатів ЛМР.

Проектом ДПТ охоплено територію площею 4,5 га. Розрахунковий термін реалізації ДПТ приймається відповідно до розрахункового етапу генерального плану м. Львова, перший етап реалізації — 5 років.

Детальний план території розроблений на замовлення військової прокуратури Західного регіону України авторським колективом архітектурно-планувальної майстерні № 2 ДП ДІПМ “Містопроект”.

Зі слів головного архітектора проекту Інеси Склярової, на території, яка є у користуванні Міністерства оборони України біля Національної академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного, передбачається розміщення багатоповерхового житлового будинку. Головним завданням проекту детального плану території є деталізація планувальної структури і типу забудови на території проектування.

Як йдеться у пояснювальній записці, «пропонована забудова на території ДП – це багатоповерхова прибудова до корпусу Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного на вул. Батуринській. Кутова новобудова передбачається Г-подібної форми. З тильної сторони проектованого будинку облаштовується внутрішнє подвір’я з прибудинковими майданчиками і місцем розвороту автотранспорту».

Місце проведення: Великий сесійний зал Львівської міської ради (м. Львів, пл. Ринок,1). Початок о 18.00.

Пропозиції можна подавати до 11 вересня 2017 року до відділу громадського партнерства управління «Секретаріат ради» через Центр надання адміністративних послуг за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 1. Відповідальна за організацію розгляду пропозицій — Челепіс Д., тел. 032 297 57 63.

Додамо, що громадське слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території у районі вул. Клепарівської, вул. Батуринської, вул. Генерала О. Грекова, вул. Ветеранів триватиме із 17 серпня 2017 року по 11 вересня 2017 року.

Як відомо, будівництво буде вести військова прокуратура Західного регіону впритул до Нацакадемії сухопутних військ.