На Львівщину приїхали високогенетичні корови з Данії

На Львівщині, вперше за останні 25 років, закупили та завезли 45 високогенетичних нетелей Джерсейської молочної породи з Данії. Три сімейні ферми із Жовківського та Мостиського районів, учасники Проекту «Розвиток молочного бізнесу в Україні», що фінансується Урядом Канади, незабаром стануть господарями цих нетелів, інформують у прес-службі Львівської ОДА.

Показники молока по матерях цих нетелів – більше 7500 кг, жир – 6,4%, білок – 4,4%.

Відео із зустрічі корів можна переглянути тут.

Довідково:

На Львівщині налічується близько 1094 особистих селянських господарств, які утримують 4 і більше корів, з поголів’ям 4994 корів. Зараз в області працює 80 сімейних молочних ферм, з них 37 сімейних молочних ферм співпрацюють з Канадським проектом «Розвиток молочного бізнесу в Україні». За період з 2016-2017 року за підтримки Канадського проекту відкрили 18 сімейних молочних ферм.