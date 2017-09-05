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На Львівщину приїхали високогенетичні корови з Данії

Катерина Родак

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На Львівщині, вперше за останні 25 років, закупили та завезли 45 високогенетичних нетелей Джерсейської молочної породи  з Данії. Три сімейні ферми із Жовківського та Мостиського районів, учасники Проекту «Розвиток молочного бізнесу в Україні», що фінансується Урядом Канади, незабаром стануть господарями цих нетелів, інформують у прес-службі Львівської ОДА.

Показники молока по матерях цих нетелів  – більше 7500 кг, жир – 6,4%, білок – 4,4%.

Відео із зустрічі корів можна переглянути тут. 

Довідково:

На Львівщині налічується близько 1094 особистих селянських господарств, які утримують 4 і більше корів,  з поголів’ям 4994 корів. Зараз в області працює 80 сімейних молочних ферм, з них 37 сімейних молочних ферм співпрацюють з Канадським проектом «Розвиток молочного бізнесу в Україні». За період з 2016-2017  року за підтримки Канадського проекту відкрили 18 сімейних молочних ферм.

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