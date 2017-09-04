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Шукають літню жінку, яка зникла дорогою від крехівського джерела

Андрій Котенський

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На околицях Крехівського монастиря третій день шукають 73-річну Зоряну Миколаївну Бабій. Востаннє жінку бачили у суботу, 2 вересня, близько 19.30, коли жінка рухалася лісовою дорогою від джерела Матері Божої Люрдської. Про це Львівському порталу повідомила донька зниклої.

За її словами, жінка була одягнута в синю куртку, темно-сині джинси, білі кросівки. В руках мала банку меду.

Фото зроблено у день зникнення…

«Ми приїхали до Крехова (до монастиря Святого Миколая отців василіан – ред.), всією родиною: я із чоловіком. дітьми та матір’ю. Вирішили піднятися до цілющого джерела, але зважаючи на те, що у мами боліли ноги, я запропонувала їй залишитися нагорі, перед останнім спуском… Від джерела ми продовжили підніматися до печер і тривалий час перегукувалися із матір’ю… і доки було нас чутно, вона зоставалася на місці… Коли ми повернулись до джерела, люди нам повідомили, що вона самотужки намагалася вийти із лісу (до монастиря – ред.)», – розповіла донька зниклої.

Рідні сподіваються, що Зоряна Бабій таки вийшла із лісу…Однак загубилася дорогою додому, бо «страждає на прогресуючу хворобу Альцгеймера».

«Є підозри, що вона намагалася самотужки добратися додому (попуткою – ред.), але у панічному стані її могло заціпити, або вона могла розгубитися і не промовити ані слова, або сказати про себе абсолютно недостовірну інформацію, бо страждає на прогресуючу хворобу Альцгеймера. Можливо ми недооцінюємо її стан…», – розповіла у коментарі Львівському порталу донька зниклої.

Також відомо, що заява про зникнення жінки подана в поліцію, інформація про занесена до бази безвісті зниклих людей. Сьогодні до пошуків буде залучено пошукові групи ДСНС.

Водночас донька розповідає, що про цю подію поінформовано військових Яворівського полігону (неподалік Крехова – ред.) і вони також виставили мобільні групи та пости.

Окрім того про зникнення бабусі поінформовано місцеве населення. Небайдужі селяни та монахи із місцевого монастиря долучаються до пошуків.

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