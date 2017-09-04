До українських вишів вступили більше тисячі абітурієнтів з окупованого Донбасу, - МОН

Понад 1000 абітурієнтів з непідконтрольних частин Донецької та Луганської областей та близько 150 абітурієнтів з анексованого Криму зарахували до українських вищих навчальних закладів. Про розповів директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України Олег Шаров, пише Громадське.

«Вони можуть вступати до 30 вересня. В цей термін працюють освітні центри «Донбас – Україна» та «Крим – Україна». У нас є дані про понад 1000 людей з непідконтрольних частин Донбасу та понад 150 людей з Криму, але це ще не остаточні дані», – сказав він.

Також Олег Шаров додав, що загалом кількість зарахованих абітурієнтів з непідконтрольних українському уряду територій – це 1,5-2% від загальної кількості вступників в Україні цьогоріч.