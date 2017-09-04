ОСТАННІ НОВИНИ

До українських вишів вступили більше тисячі абітурієнтів з окупованого Донбасу, - МОН

Вероніка Рой

|

Понад 1000 абітурієнтів з непідконтрольних частин Донецької та Луганської областей та близько 150 абітурієнтів з анексованого Криму зарахували до українських вищих навчальних закладів. Про розповів директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України Олег Шаров, пише Громадське.

«Вони можуть вступати до 30 вересня. В цей термін працюють освітні центри «Донбас – Україна» та «Крим – Україна». У нас є дані про понад 1000 людей з непідконтрольних частин Донбасу та понад 150 людей з Криму, але це ще не остаточні дані», – сказав він.

Також Олег Шаров додав, що загалом кількість зарахованих абітурієнтів з непідконтрольних українському уряду територій – це 1,5-2% від загальної кількості вступників в Україні цьогоріч.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?
Соломія ГОЛОВІНА, Олена ЖОЛКЕВСЬКА
Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?

Сонце, пальми, лазурові узбережжя, гарячий пісок на свіжому педикюрі, текіла, віскі, бурбон, «Піна колада», «Секс на пля...

ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня

Міністерство енергетики та вугільної промисловості підвищило ціну реалізації вугілля державних шахт на 10% - з 2000 до 2...

Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?

До старту нового навчального року залишились лічені дні. Тож невгамовні батьки зі своїми дітлахами активно ринулись на р...

У Львові назріває мистецька революція або що відбувається довкола Львівського органного залу?
Катерина РОДАК, Львівський портал
У Львові назріває мистецька революція або що відбувається довкола Львівського органного залу?

Останніми днями, а особливо учора, у День прапора України, львівський інформаційний простір (втім, не лише львівський) «...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів