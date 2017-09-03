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19-річний львів’янин зірвався з урвища фортеці у Кам’янці-Подільському

Катерина Родак

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З урвища біля Старої Фортеці у Кам’янці-Подільському зірвався 19-річний львів’янин. Про це Львівському порталу повідомили у Державному пожежно-рятувальному загоні міста Кам’янець-Подільський.

Так, учора, 2 вересня, о 22.14 год.  на пункт зв’язку 6 ДПРЧ надійшло повідомлення про те, що потрібна допомога в пошуках потерпілого, який впав з урвища біля Старої Фортеці.
Відділенням 6 ДПРЧ було проведено пошукові роботи, в результаті чого знайдено жителя м. Львів 1998 р.н., якого було транспортовано до карети медичної допомоги.

Потерпілого направлено в Кам’янець-Подільську міську лікарню №1, де з’ясувалось, що травматичних ушкоджень опорно-рухового апарату не виявлено.

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