19-річний львів’янин зірвався з урвища фортеці у Кам’янці-Подільському

З урвища біля Старої Фортеці у Кам’янці-Подільському зірвався 19-річний львів’янин. Про це Львівському порталу повідомили у Державному пожежно-рятувальному загоні міста Кам’янець-Подільський.

Так, учора, 2 вересня, о 22.14 год. на пункт зв’язку 6 ДПРЧ надійшло повідомлення про те, що потрібна допомога в пошуках потерпілого, який впав з урвища біля Старої Фортеці.

Відділенням 6 ДПРЧ було проведено пошукові роботи, в результаті чого знайдено жителя м. Львів 1998 р.н., якого було транспортовано до карети медичної допомоги.

Потерпілого направлено в Кам’янець-Подільську міську лікарню №1, де з’ясувалось, що травматичних ушкоджень опорно-рухового апарату не виявлено.