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Патрульні Львова нагадують школярам правила поведінки на дорозі

Вероніка Рой

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Патрульна поліція Львова привітала школярів з Днем знань та початком навчального року і нагадала дітям правила безпечної поведінки на дорозі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції.

1. Переходити через проїзджу частину дороги потрібно тільки на пішохідному переході, враховуючи при цьому сигнали світлофора та дорожні знаки. Ні в якому разі не потрібно перебігати через дорогу.

2. Грати в ігри поблизу автодоріг – категорично заборонено.

3. Говорити по мобільному телефону, чи просто відволікатися на будь-який інший гаджет – поблизу проїжджої частини – заборонено.

4. Коли ідете з дитиною на зупинку громадського транспорту не поспішайте, поясніть їй правила пасажира та як потрібно обходити громадський транспорт. (Автобуси та тролейбуси потрібно обходити ззаду, трамваї – спереду.)

5. Кататися на велосипеді неповнолітнім можна тільки на спеціальних майданчиках і тільки під наглядом дорослих.

І головне пам’ятайте, що Ваша поведінка на вулично-шляховій мережі міста є прикладом для майбутнього покоління.

Працівники Управління патрульної поліції міста Львова вітають школярів, їх батьків та вчителів з Днем знань.

Фото: Патрульна поліція Львова

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