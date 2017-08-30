Порошенко відкрив у Бродах завод, що виготовлятиме кабельні мережі для концерну BMW

Сьогодні у місті Броди відкрили сучасний і потужний завод «Електроконтакт Україна», де виготовлятимуться кабельні мережі для концерну BMW. На відкриття цього заводу приїхав Глава держави Петро Порошенко, передає кореспондент Львівського порталу.

Зазначимо, що рівно рік тому Порошенко закладав капсулу будівництва цього заводу, а вже сьогодні, 30 серпня, офіційно його відкрив.

Французька компанія Nexans (світовий виробник кабельної продукції – ред.), яка закладає унікальні стандарти, починаючи від соціальної відповідальності бізнесу, і завершуючи унікальними якісними характеристиками прийняла рішення інвестувати в Україну для того, щоб постачати продукцію, яка тут виробляється для німецького концерну BMW. Саме цим і буде займатися нове підприємство «Електроконтакт Україна».

Як зазначив Президент, відкриття нового заводу – свідчення, що Україна вистояла у війні, розв’язаній проти нас Росією.

«В нас сьогодні не просто відкриття нового заводу. Це не просто сотні робочих місць і мільйони, які мають надійти до бюджету. Це європейський принцип бізнесу, який демонструє нові стандарти. Це дуже добрий сигнал відновлення інвестиційного потенціалу і Львівщини, і України», – зазначив П. Порошенко.

Президент здійснив запуск виробничої лінії, оглянув підприємство та поспілкувався з працівниками.

На Бродівському виробничому підрозділі планують створити понад 2500 робочих місць та забезпечити працівникам максимально зручні умови праці: довезення, безкоштовне медичне страхування, створення курсів з вивчення англійської та німецької мов, тощо. Окрім того, керівництво заводу обіцяє робочим чималу зарплату: середня платня має становити близько 8 тисяч гривень.

Відомо, що інвестори вклали близько 20 мільйонів євро у це підприємство.

«Хотів би подякувати інвесторам компанія Nexans за довіру і вибір України, як дуже надійної платформи, подякувати українським будівельникам, подякувати за сертифікацію продукції, яка раніше виконувалась європейськими компаніями. Впевнений, що це сприяє зміцненню економіки нашої держави».

Фото: Львівський портал