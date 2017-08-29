Мешканців Львівщини кличуть в екскурсійну мандрівку до Яворівського національного парку

У суботу, 2 вересня, відбудеться екскурсійна мандрівка до Яворівського національного природнього парку з пізнавальною програмою. Про це Львівському порталу повідомила Львівської ОДА.

У програмі:

-с. Страдч. Страдецька Гора. Другий після Києво-Печерської лаври підземний монастир в Україні часів Київської Русі та Галицько-Волинського князівства.

-смт. Івано-Франкове. Еколого-просвітницький центр Яворівського національного природного парку. Дендрарій, музей «Старожитності Розточчя», музей знахідок часів І-ІІ Світових воєн.

-відпочинковий осередок «Верещиця». Знайомство з екологічною стежкою. Майстер-клас з розпису «Яворівська іграшка».

Обід планово о 16.00 год.

Яворівський національний природний парк є одним з найбільших заповідників в Україні. Він поєднує мальовничі ландшафти та річкові долини з каскадами ставків, а також розмаїття місцевої флори та фауни.

Виїзд зі Львова о 9.00 год від вул. Винниченка, 18. Повернення до Львова – цього ж дня орієнтовно о 19:00 год.

Кошти за переїзд та харчування оплачують учасники заходу.

Усім охочим необхідно попередньо зареєструватися за тел.: 0963014730, контактна особа Роксолана Зварич.

Фото: ЛОДА