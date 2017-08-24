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Вибух біля Кабміну міг бути спланованим терактом, - РНБО

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Вибух 24 серпня поблизу будівлі Кабінету міністрів міг бути заздалегідь спланованим терактом. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов, передає Громадське.

«Ми не виключаємо, що це спланований теракт, який спробували зробити, щоб у День Незалежності не всі могли радіти святу. Тут працюють оперативники, Нацполіція і СБУ. Вони розуміють весь склад злочину і зараз відбувається пошук тих терористів, які це робили», — сказав він.

Турчинов наголосив, що вибух був один, хоча очевидці кажуть про два вибухи.

«Спочатку був один вибух, схожий на петарду, а потім вже великий вибух. Ми бачили, що один чоловік тримався за голову, у нього кров йшла з голови і він надавав допомогу якійсь особі. Потім ми дізналися, що то була жінка. Її забрала швидка. Поліція швидко прибула, а швидка за хвилин 10», — свідок Ярослав.

Нагадаємо, у Києві поблизу будівлі Кабміну стався вибух. Внаслідок події постраждали двоє осіб.

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