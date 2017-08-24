Цими вихідними у Львові пройде гаражний розпродаж: збиратимуть гроші для хворого на рак 4-річного Матвійчика

У Львові цими вихідними, 26-27 серпня, пройде благодійний ярмарок задля порятунку життя 4-річного Матвія. Про це повідомляє учасниця організації «Варта-1» Роксолана Зінкевич.

«Прийдіть на благодійний ярмарок, який відбудеться 26-27 серпня, підтримайте важкохворого малюка, що перебуває у реанімації. Під час ярмарку буде проводитись збір коштів на лікування Матвійчика… потрібна надзвичайно велика сума грошей, аби він міг жити…В цей день Ви не лише вдало проведете час, але і зробите свій внесок у ЖИТТЯ дитинки, дасте йому шанс. Приходьте з дітлахами, друзями, знайомими», – закликають львів’ян.

Від Маряни Підгурської, співорганізаторів дійства:

«На жаль на даний момент новини по стану здоров’я Матвійчика невтішні .. він в реанімації в важкому стані , проте зупинятись ми не можемо збір коштів триває на виїзд та лікування за кордоном! Тому хто ще бажає долучитись до допомоги Матвійчику, приєднуйтесь та пишіть».

Ярамрок відбудеться 26-27 серпня на площі біля арки в Парку культури, з 10-19:00 год. «Хто може щось принести з товарів або випічку на ярмарок будемо дуже вдячні», – просять організатори ярмарку.