Керував заводом чи складав рюкзак до школи: що робили перші особи держави у День проголошення незалежності України?

24 серпня 1991 року на позачерговій сесії Верховної Ради УРСР був ухвалений Акт проголошення незалежності України. З цього дня політична історія нашої Батьківщини почала писатись по-новому. Проте чи могли у цей день, наприклад, Петро Порошенко чи Арсеній Яценюк думати, що колись перебуватимуть на найвищих посадах держави Україна?

Львівський портал дослідив це питання та дізнався, чим займалися 24 серпня 1991 року президенти, прем’єр-міністри та голови Верховної Ради, які були при владі за 26 років незалежності.

Президенти України:

1) Леонід Кравчук. Будучи на той час Головою Верховної Ради УРСР, у серпні 1991 року Кравчук став Головою Верховної Ради України, проте ненадовго, адже вже в грудні, отримавши понад 60% голосів, був обраний першим Президентом незалежної України.

2) Леонід Кучма. До президенства Кучма тривалий час будував свою кар’єру на виробничому підприємстві «Південний машинобудівний завод», тому на момент проголошення незалежності Леонід Данилович попивав каву у кріслі генерального директора заводу.

3) Віктор Ющенко. Третій Президент України завжди вмів рахувати гроші, тому з 1976 року працював у банках. В 1991 Ющенко старанно працював у київському відділенні Агропромбанку СРСР, що й допомогло йому вже за два роки обійняти посаду голови Національного банку України.

4) Віктор Янукович. «Легітимний» Президент-втікач у серпні 91-го був генеральним директором об’єднання підприємств «Донбастрансремонт» та не особливо задумувався над політичною кар’єрою, адже чиновником він став лише через п’ять років.

5) Петро Порошенко. Петро Олексійович у 1991 мав найбільш бурхливе життя з усіх Президентів. Він навчався в аспірантурі та працював асистентом кафедри міжнародних економічних відносин Київського університету імені Т. Шевченка, був заступником генерального директора Об’єднання малих підприємств та підприємців «Республіка» та активно планував власний «шоколадний» бізнес.

Прем’єр-міністри України:

1) Вітольд Фокін. До проголошення незалежності Вітольд Павлович був Головою Ради Міністрів УРСР, тому 24 серпня 1991 року він автоматично став першим Прем’єр-міністром України.

2) Віталій Масол. Після відставки з посади голови Ради Міністрів УРСР, Масол зосередився на парламентській роботі. Працював у комісії Верховної Ради України з питань планування, бюджету, фінансів та цін.

3) Євген Марчук. У 1991 майбутній Прем’єр був Державним міністром з питань оборони, національної безпеки і надзвичайних ситуацій УРСР. Всього за кілька місяців після ухвалення Акту проголошення незалежності був призначений першим Головою Служби безпеки України.

4) Павло Лазаренко. Павло Іванович будував політичну кар’єру на Дніпропетровщині. У серпні 1991 року Лазаренка обрали першим заступником голови виконкому Дніпропетровської обласної ради. Окрім того його було призначено начальником обласного управління сільського господарства.

5) Валерій Пустовойтенко. Шостий Прем’єр-міністр працював у Дніпропетровській міськраді і міськвиконкомі, а також був народним депутатом та членом комісії Верховної Ради з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства.

6) Анатолій Кінах. Кінах був народним депутатом УРСР (відповідно потім й України) від Корабельного виборчого округу Миколаївської області. Також він був членом Комісії з питань економічної реформи і управління народним господарством.

7) Юлія Тимошенко. Єдина жінка на цій посаді у 1991 вже була «бензиновою» королевою. Юлія Володимирівна була комерційним, згодом генеральним директором корпорації «Український бензин», яка однією з перших почала забезпечувати українських споживачів нафтопродуктами.

8) Юрій Єхануров. З набуттям Україною незалежності Юрій Єхануров обіймав різні керівні посади, пов’язані з формуванням державної політики, насамперед в економічній сфері. З 1991 працював у Державній економічній раді України.

9) Микола Азаров. Як би це дивно не звучало, але, будучи за спеціальністю геологом-геофізиком, Микола Янович у 91-ому був заступником директора Українського державного науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту гірничої геології, геомеханіки та маркшейдерської справи. До слова, пізніше він очолив цей інститут.

10) Арсеній Яценюк. Поки інші прем’єри в 1991 році вже шукали можливі шляхи до влади, молодий Арсеній лиш закінчив середню школу № 9 імені Панаса Мирного в Чернівцях та радів вступу до юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

11) Володимир Гройсман. Наймолодший Прем’єр-міністр України 24 серпня 1991 року абсолютно не думав про важливість тих подій, які відбувались з його державою, а сумував, що за тиждень закінчуються літні канікули і він стане восьмикласником Вінницької середньої школи № 35.

Голови Верховної Ради України:

1) Іван Плющ. У період перетворення УРСР на незалежну Україну Плющ був першим заступником Голови Верховної Ради України, а після обрання Леоніда Кравчука Президентом України — Головою Верховної Ради.

2) Олександр Мороз. З 1990-ого був народним депутатом, входив до комісії з питань агропромислового комплексу та групи «Аграрники». Був лідером комуністичної більшості, а після заборони КПУ був одним із ініціаторів створення Соціалістичної партії України, яку пізніше й очолив.

3) Олександр Ткаченко. Четвертий Голова ВРУ все життя був пов’язаний із сільськогосподарським виробництвом та агропромисловим комплексом. Саме тому у 1991 році був Державним міністром з питань аграрної політики та продовольства та Міністром сільського господарства УРСР. До очолення Верховної Ради, звісно ж.

4) Володимир Литвин. Володимир Михайлович у серпні 91-ого був відповідальним працівником Центрального комітету Комуністичної партії України, адже він був одразу лектором, консультантом та помічником секретаря комітету.

5) Володимир Рибак. Донеччанин Рибак у день проголошення незалежності обіймав посаду голови Київської райради і райвиконкому міста Донецька. Паралельно з цим він писав чергову наукову працю про управління, податки чи реформи.

6) Олександр Турчинов. У 1991 році він був головним редактором Українського відділення інформаційного агентства УНА-прес АПН. Також Турчинов очолював Інститут міжнародних зв’язків, економіки, політики і права. А ще в цей час він писав кандидатську дисертацію.

7) Андрій Парубій. Активний Андрій Володимирович навчався на вчителя історії у Львівському національному університеті імені І. Франка, був старшим лаборантом Карпатської архітектурно-археологічної експедиції Інституту суспільних наук АН УРСР та одним з засновників Соціал-національної партії України. А ще не варто забувати про його депутатство у стінах Львівської облради.

А що в цей день робили ви? Діліться у коментарях 🙂