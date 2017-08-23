Як у Солонці розчищають річку Ріпчанка

За кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на території Солонської сільської ради Дрогобицького району розпочали виконання природоохоронних заходів, спрямованих на розчистку та покращення екологічного стану річки Ріпчанка для захисту від підтоплення села Солонське і сільськогосподарських угідь на території сільської ради. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Роботи з очищення русла річки Ріпчанка виконує Дрогобицьке управління водного господарства. На виконання вказаних робіт з обласного фонду ОНПС передбачили 150 тисяч гривень.

Відтак, покращили екологічний стан річки, збільшили пропускну здатність русла. Розчистили прибережні захисні смуги від сміття.

У результаті проведення робіт, усунули можливість підтоплення присадибних ділянок та садиб громадян, сільськогосподарських угідь на території Солонської сільської ради, а також забезпечили захист від підтоплення стадіону в с. Солонсько.

На сьогоднішній день виконано робіт на 109 тис.грн. Надалі будуть виконуватись роботи по розрівнюванню відвалів та завершенню розчистки русла р. Ріпчанка.

Фото: ЛОДА