На Львівщині притягнули до відповідальності батьків, які загубили сина

На Львівщині правоохоронці впродовж двох годин розшукали батьків хлопчика, який загубився. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Встановлено, що 12-річний хлопець виїхав з дому на велосипеді, подолав чотири кілометри і опинився в іншому селі.

Сьогодні, 22 серпня, близько 14.30 у Мостиське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в одному сіл району мешканці виявили незнайому дитину. Хлопець не розмовляв і повідомити де проживає не міг.

Протягом двох годин інспектор ювенальної превенції спільно з поліцейськими групи реагування розшукали батьків дитини. З’ясувалося, що 12-річний хлопець живе в одному з сіл Мостиського району, за чотири кілометри від місця, де його виявили. Зі слів батьків, їхній син має вроджені вади і потребує особливого догляду. Близько опівдня він сів на велосипед і поїхав у невідомому напрямку. За деякий час батьки самотужки намагалися розшукати його у селі.

Батьків дитини притягнуто до адміністративної відповідальності згідно ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.