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Чоловіка, що матюкався і погрожував перехожим ножем у центрі Львова, оштрафували на 51 гривню

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Галицький районний суд засудив чоловіка, що лаявся до перехожих та погрожував їм ножем в центрі Львова. Як йдеться у постанові Гилицького районного суду, хуліган має сплатити 51 гривню штрафу.

Так, 7 червня 2017 року близько 15.30 год., у м. Львові на вул. Л. Українки, 11, перебуваючи у громадському місці, в стані алкогольного сп’яніння, обвинувачуваний чіплявся до перехожих, розмахуючи ножем, при цьому висловлювався нецензурною лексикою, чим порушив громадський порядок.

Розглянувши справу, суд прийняв рішення визнати винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.173 КУпАП та накласти стягнення – 51.00 грн. штрафу в дохід держави.

Цікаво, що також чоловік має заплатити 320,00 грн. судового збору.

 

 

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