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Винникам сьогодні - 665 років

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Сьогодні місту Винники виповнюється 665 років від першої писемної згадки про нього. Про це інформують у прес-службі міськради Винників.

«Винники – колиска величезної кількості талантів: поетів, музикантів, акторів, художників, композиторів, письменників, співаків, шахістів, мистецтвознавців, спортсменів. Наше місто знають по всьому світу і ми пишаємось тим, що народились тут»,

Дякую кожному винниківчанину за справи, наміри та починання, спрямовані на розвиток та благоустрій міста, покращення добробуту його жителів.

Нехай нас завжди об’єднує любов і небайдужість до рідного міста, адже саме спільними зусиллями кожного дня, кожної хвилини ми маємо творити місто заради майбутнього наших дітей та з поваги до наших батьків.

Від щирого серця вітаю всіх нас з днем міста! Від усієї душі зичу місту динамічного розвитку і процвітання», – привітав мешканців міста мер Винників Володимир Квурт.

 

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