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У зоні АТО загинув один український військовий

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За минулу під час ворожого обстрілу наших укріплень поблизу Авдіївки один український військовий загинув, ще один отримав поранення поблизу Зайцевого також внаслідок ворожого обстрілу. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі.

Луганський напрямок

Бойовики традиційно продовжили обстріли у Попаснянському районі та у Кримському й Новотошківському, що на бахмутській трасі. У двох останніх бандформування після заходу сонця провели по мінометному обстрілу, вдень обмежилися нетривалими обстрілами з легкого озброєння. У Попаснянському районі окупанти проявляли активність у Троїцькому та Новоолександрівці. У Троїцькому при цьому ще до світанку провели мінометний  обстріл. Ще по одному випадку порушення ворогом перемир’я вчора відбулося у Старому Айдарі, що поблизу Щастя, та у Станиці Луганській. Тут бойовики відкривали вогонь з кулеметів.  Усього за минулу добу на Луганському напрямку сталося дев’ять ворожих обстрілів.

Донецький напрямок

Авдіївка разом із сусідньою українською позицією «шахта Бутівка» лишаються місцями найзапекліших протистоянь наших військових з російсько-окупаційними військами. Сумарно на цих рубежах вчора бойові дії тривали  понад 10 годин. За цей час НЗФ випустили по наших укріпленнях більше 70 мінометних мін, а також практично безперервно відкривали вогонь з легкого озброєння. Наші військові, надійно тримаючи оборону, відкривали вогонь у відповідь. Неспокійною обстановка залишається і в Зайцевому, де вчора бойовики провели 6 обстрілів, кожен – тривалістю від 30 хвилин до двох годин.

При цьому бойовики застосовували увесь доступний їм арсенал легкого озброєння, включно з озброєнням БМП, а також міномети. Водночас під обстріли з боку противника вчергове потрапили житлові квартали селища. Внаслідок пожежі, що виникла після влучання запалювальних боєприпасів, декілька будинків згоріли вщент.

Маріупольський напрямок

Відразу після опівночі бойовики обстріляли українські укріплення у Богданівці, що поблизу Докучаєвська. Вдень бандформування відкривали вогонь зі стрілецької зброї у Мар’їнці. Після 18-ї години бойовики проводили обстріли на півдні напрямку – у Водяному та Широкиному. У кожному з випадків ворог випустив по 2-3 міни і вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.

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