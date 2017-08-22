У зоні АТО загинув один український військовий

За минулу під час ворожого обстрілу наших укріплень поблизу Авдіївки один український військовий загинув, ще один отримав поранення поблизу Зайцевого також внаслідок ворожого обстрілу. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі.

Луганський напрямок

Бойовики традиційно продовжили обстріли у Попаснянському районі та у Кримському й Новотошківському, що на бахмутській трасі. У двох останніх бандформування після заходу сонця провели по мінометному обстрілу, вдень обмежилися нетривалими обстрілами з легкого озброєння. У Попаснянському районі окупанти проявляли активність у Троїцькому та Новоолександрівці. У Троїцькому при цьому ще до світанку провели мінометний обстріл. Ще по одному випадку порушення ворогом перемир’я вчора відбулося у Старому Айдарі, що поблизу Щастя, та у Станиці Луганській. Тут бойовики відкривали вогонь з кулеметів. Усього за минулу добу на Луганському напрямку сталося дев’ять ворожих обстрілів.

Донецький напрямок

Авдіївка разом із сусідньою українською позицією «шахта Бутівка» лишаються місцями найзапекліших протистоянь наших військових з російсько-окупаційними військами. Сумарно на цих рубежах вчора бойові дії тривали понад 10 годин. За цей час НЗФ випустили по наших укріпленнях більше 70 мінометних мін, а також практично безперервно відкривали вогонь з легкого озброєння. Наші військові, надійно тримаючи оборону, відкривали вогонь у відповідь. Неспокійною обстановка залишається і в Зайцевому, де вчора бойовики провели 6 обстрілів, кожен – тривалістю від 30 хвилин до двох годин.

При цьому бойовики застосовували увесь доступний їм арсенал легкого озброєння, включно з озброєнням БМП, а також міномети. Водночас під обстріли з боку противника вчергове потрапили житлові квартали селища. Внаслідок пожежі, що виникла після влучання запалювальних боєприпасів, декілька будинків згоріли вщент.

Маріупольський напрямок

Відразу після опівночі бойовики обстріляли українські укріплення у Богданівці, що поблизу Докучаєвська. Вдень бандформування відкривали вогонь зі стрілецької зброї у Мар’їнці. Після 18-ї години бойовики проводили обстріли на півдні напрямку – у Водяному та Широкиному. У кожному з випадків ворог випустив по 2-3 міни і вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.