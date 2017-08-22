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Електронні скриньки львів’ян атакує замаскований вірус

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Львів’яни почали повідомляти про масову розсилку пошти, що містить шкідливий код.

Як повідомляє координатор ГО “Варта-1” та працівник Нацполіції Ігор Зінкевич, зазвичай отримують шкідливу розсилку люди  у одному з форматів архівів: arj, zip, 7-zip тощо. на e-mail подібні повідомлення з 7-zip долученням, замасковані під вкладення рахунка.
Вміст зараз проаналізовано, але вже зрозуміло, що у ньому міститься активна частина, яка намагається встановити інтернет-з’єднання.

Декілька  рекомендацій для користувачів:

  1. вилучати листи з невідомим вкладенням від невідомих адресатів без їх відкриття.
  2. якщо у вас є ms outlook і ms exchange, не відкривати файли безпосередньо у ms office, переконайтеся, що ви використовуєте попередній перегляд вмісту файла.

Якщо ви є адміністратором системи, будь ласка, налаштуйте вашу систему пошти, щоб пересунути підозрілі листи у карантин, а потім у глибину глибини, щонайменше до 28.08.2017.

 

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