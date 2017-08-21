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Після чергової блідої гри доля тренерського штабу «Карпат» повисла на волосині

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Матч 6 туру УПЛ «Карпати» – «Олександрія» закінчився «сухою» нічиєю – 0:0. Про це повідомляє Футбол 24.

Тренер «левів» Серхіо Наварро поставив до старту новачка Фернандо Тіссоне. Володимир Шаран в свою чергу зробив кілька замін, якщо брати до уваги матч проти БАТЕ.

Найреальніший момент першого тайму гості втратили на 6 хвилині, коли Підківка парирував постріл Чорнія. За десять хвилин до свистка на перерву ледве не відзначився Роман Дебелко. Загалом, забігаючи наперед, скажемо, що матч видався не надто щедрим на моменти. Суперники багато фолили, граючи більше у силовий футбол, аніж у технічний. Наприкінці поєдинку шикарний момент втратив Гуцуляк, з кількох метрів пробивши у Леванідова.

Водночас, як повідомляє Чемпіон, після цієї гри почесний президент «Карпат» Петро Димінський дав останній шанс тренерському штабу проявити себе. Як інформує видання, Димінський провів зустріч з тренерами. Після неї гравцям повідомили, що команда повинна впевнено обіграти Сталь в матчі 4-го туру УПЛ, щоб Серхіо Наварро і його помічники продовжили роботу в клубі.

Фото: соцмережі

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