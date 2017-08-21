На Львівщині затримали українця, який хотів дати 50 доларів хабара прикордоннику

У Краківці задля перетину кордону подорожуючий намагався підкупити прикордонника. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Вчора, в пункті пропуску «Краковець», що на українсько-польському кордоні прикордонники виявили в паспорті подорожуючого підроблений штамп про взяття на консульський облік у Посольстві України в Литовській Республіці.

Після викритого порушення чоловік намагався підкупити правоохоронця. 23-річний громадянин України запропонував 50 доларів хабара задля безперешкодного перетину кордону. Прикордонник від неправомірної вигоди відмовився а про спробу підкупу повідомив Національну Поліцію України. Тепер порушнику загрожує кримінальна відповідальність за підроблення документів та спробу підкупу.

Фото: прикордонники