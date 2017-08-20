Доба у зоні АТО: ворог поранив одного українського військогового

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, один військовослужбовець дістав поранення внаслідок ворожого обстрілу на бахмутській трасі. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі.

Луганський напрямок

Найнеспокійнішою обстановка минулої доби видалася на бахмутській трасі. У Кримському бойовики обстріляли позиції сил АТО 4 рази. Під час одного з них випустили 20 мінометних мін. Також у сусідньому Новотошківському бойовики після заходу сонця застосували міномети. Ще по одному випадку порушення ворогом перемир’я сталося у Троїцькому, Новоолександрівці та Малиновому Станично-Луганського району. У всіх трьох місцях окупанти застосовували легке озброєння.

За фактами, про які розповів сьогодні на традиційному щоденному брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, усього за минулу добу на Луганському напрямку противник відкривав вогонь у бік українських військових 8 разів.

Донецький напрямок

Найтривожнішою ситуація залишається в Авдіївці. Тут бойовики продовжили обстрілювати наші укріплення з самого початку доби, спершу – з легкого озброєння. Далі обстріли інтенсифікувалися, а калібр став більшим. З другої години ночі до самого світанку бойовики проводили обстріли з мінометів, відкривали вогонь з танків та бронетехніки. Після цього спокійно було до 17-ї години, коли ворожі обстріли Авдіївки знову поновилися. Втім, важке озброєння, за винятком 7 мінометних мін, випущених бойовиками по авдіївській промзоні, до самого кінця доби противник не застосовував. У сусідній з Авдіївкою Кам’янці вчора відбувся один двохгодинний обстріл після 20-ї години.

Маріупольський напрямок

У Мар’їнському районі бойовики вчергове обстріляли будинки мирних мешканців у самій Мар’їнці з гранатометів, а також відкривали вогонь по одній з наших позицій у Красногорівці. Основні ж бойові дії минулої доби відбулися у Старогнатівці та південніше неї.

У самій Старогнатівці відбулося 3 ворожих обстріли – після опівночі, перед заходом сонця та пізно ввечері. У всіх трьох випадках НЗФ застосовували важке озброєння – міномети, а також кожен третій обстріл був із застосуванням гармати. Далі на південь ще до обіду бойовики обстріляли з мінометів Павлопіль, випустивши 20 мін, а після 22-ї години відкривали вогонь у бік сил АТО у Гнутовому.

Загалом, учора на Маріупольському напрямку відбулося 6 ворожих обстрілів.