На Львівщині визначили кращих розвідників Збройних Сил України

Сьогодні, 18 серпня, на базі однієї з навчальних військових частин 184-го Навчального центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулося нагородження учасників змагань серед розвідувальних підрозділів українського війська, в яких брали участь близько 80 учасників із команд підрозділів Сухопутних військ, військово-морських сил та ВДВ. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії.

Зі слів організаторів, розвідники до останнього моменту тримали у напрузі суддівський колектив і в кожній номінації (а їх було аж десять) намагались посунути конкурентів у заліковій таблиці. Втім, перемога і право називатись найкращим розвідувальним взводом Збройних Сил України у 2017 році дісталось розвідувальному взводу Військової академії (м. Одеса) Сухопутних військ Збройних Сил України. Друге місце на п’єдесталі пошани дісталось розвідникам 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ВДВ ЗС України. Третіми стали бійці розвідвзводу 131 орб ОК «Південь» Сухопутних військ Збройних Сил України.

Слід зазначити, що окрім почесних кубків та грамот, взводи-переможці отримали грошові сертифікати. За 1 місце – 50 тисяч гривень, за 2 місце –25 тисяч гривень і за 3 місце – 10 тисяч.

Учасники показали дійсно високі результати, – зазначає начальник Управління розвідки — заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗС України полковник Микола Постольник. – І це стосується не лише трійки команд-лідерів, але й решти учасників. Ми ретельно аналізували проходження кожного етапу командами. І визначили кращого у кожній номінації. Відтак, припустимо, кращими у виконанні бойових стрільб в складі підрозділу стали розвідники 17 окремої танкової бригади. На ділянці подолання мінних загороджень усіх випередила розвідка 24 омбр ОК «Захід». Звичайно, що передовий досвід кожної групи побачено і буде враховано у програмі майбутньої підготовки розвідників.

Додамо, що окрім призових місць, були й заохочувальні відзнаки Відтак В номінації «Кращий корегувальник вогню» нагороджено кубком та грамотою розвідувальний взвод 130 окремого розвідувального батальйону від розвідувальних частин які виконують завдання в районі проведення АТО. А кубок, грамоту та сертифікат «За волю до перемоги під час проведення змагань» отримали розвідники 17 окремої танкової бригади ОК «Схід» Сухопутних військ Збройних Сил України.