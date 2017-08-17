Як мешканці вулиці Наукової приводять до ладу свій мікрорайон

На території Франківського району Львова проводять ремонтні роботи доріг, а також ведуть активну роботу з облаштування просторів та дворів. Про це сьогодні, 17 серпня, розповів голова Франківської РА Тарас Гнида, передає кореспондент Львівського порталу.

«Цього року на облаштування просторів та дворів з бюджету у нас передбачено майже 27 мільйонів. В основному наразі вже 70% робіт є завершеними. Ось до прикладу, алея Дзиндри зараз є на стадії завершення. Збоку на вулиці Пулюя, 17 також цього року були проведені роботи. Наразі залишилися лише дрібні роботи», – сказав він.

Також Тарас Гнида зазначив, що у Франківському районі зараз активно відбувається ремонт дорожнього покриття та облаштування пішохідних доріжок долучаються підприємці та мешканці.

«Наразі виконано ремонтні роботи доріг на вулицях Рудницького,78/93 та Рубчака, 18. Ремонт дороги на вулиці Рудницького було проведено з допомогою ЖК «Добра оселя». Вони закупили 400 квадратних метрів плитки. До робіт на вулиці Рубчака, 18 було залучено «Ощадбанк». У свою чергу він профінансував покладення бруківки на суму 65 тисяч гривень. Зараз на стадії завершення є дорога на вулиці Науковій, 53», – розповів він.

За його словами, найактивнішими цього року виявилися мешканці вул. Сокільницької. Вони закупили майже 1 км плитки – це 1000 м2 плитки для облаштування дороги. Франківська адміністрація за бюджетні кошти забезпечила виконання робіт і технагляд.

Окрім цього голова Франківської РА додав, що цього року на 5% зробили більше робіт, аніж планували. Мешканці та підприємці вклали у ремонт доріг понад мільйон гривень.

Водночас, депутат Львівської міської ради Андрій Шевців каже, що до ремонту дорожнього покриття та облаштування пішохідних доріжок активно долучаються мешканці.

«Загалом можу сказати, що мешканці вулиці Наукової є досить активними. Важливу роль відіграли керівники шкіл та дошкільних навчальних закладів, адже вони провели колосальну роботу. Вони більше спілкуються з мешканцями, особливо з тими, які прагнуть розвивати вулиці, сквери, парки. Зокрема, алея Дзиндри на вулиці Науковій довго опрацьовувалась і роботу над нею ми почали ще у 2016 році. Кожен крок ми узгоджували з мешканцями прилеглих будинків. Наразі роботи на цій алеї підходять до завершення: мають доставити столи зі шахами, а на 2018 рік ми плануємо залучити бізнес, який би встановив скульптури», – додав він.

Фото: Львівський портал, ЛМР