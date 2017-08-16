У Жидачеві спалахнуло приміщення паперового комбінату

Учора, 15 серпня, у Жидачеві виникла пожежа на території паперового комбінату.

Як інформує департамент цивільного захисту Львівської ОДА, близько 17:00 год. у м. Жидачів, вул. Фабрична, 4, виникла пожежа в підвальному приміщенні на території ПАТ “Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат”.

Вогнем знищено паперовий брак на площі 10 м2.

Пожежа ліквідована о 17:18 год. силами одного пожежно-рятувального підрозділу ГУ ДСНС України у Львівській області. Загиблих та травмованих внаслідок пожежі немає. Причини пожежі встановлюються